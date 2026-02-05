Devin Haney sfida Shakur Stevenson | il match più atteso del pugilato

Devin Haney ha portato di nuovo al centro dell’attenzione il possibile scontro con Shakur Stevenson. Su social ha rilanciato la sfida, alimentando le voci di un match che molti aspettano da tempo. I due pugili sono pronti a mettere in gioco titoli e reputazione, e i fan sono già in fibrillazione. La prossima battaglia potrebbe essere la più grande della loro carriera.

Devin Haney ha rivitalizzato sui social una discussione ormai nota, accendendo l’interesse per un possibile confronto con Shakur Stevenson e descrivendo l’incontro come uno dei duelli più rilevanti nel pugilato degli ultimi tempi. Nel messaggio esteso ha inserito anche Keyshawn Davis tra gli avversari auspicati, delineando una sequenza che privilegia un ordine basato sulla conoscenza condivisa tra i tre atleti. Haney ha utilizzato i propri canali social per rilanciare una discussione datata su Stevenson, con una formulazione che sottolinea la familiarità tra i protagonisti e la prospettiva di un percorso che parte da Stevenson per arrivare a Davis. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Devin Haney sfida Shakur Stevenson: il match più atteso del pugilato Approfondimenti su Devin Haney Shakur Stevenson è destinato a diventare una superstar del pugilato Shakur Stevenson si prepara a lasciare il segno nel mondo del pugilato. William Zepeda punta alla corona WBC dopo la revoca del titolo a Shakur Stevenson Dopo la revoca del titolo a Shakur Stevenson, William Zepeda si prepara a conquistare la cintura WBC. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Devin Haney Argomenti discussi: Devin Haney accetta la sfida di un rivale esplosivo per una rischiosa lotta per il titolo: Andiamo. Bill Haney's wishlist of fights for Devin Haney: Teo, Boots, Benn, Shakur, Keyshawn, Ryan, Norman!#billhaney #devinhaney #teofimolopez bill HANEY'S wishlist of fights for devin HANEY: TEO, BOOTS, BENN, SHAKUR, KEYSHAWN, RYAN, NORMAN! #Boxing Asin’s first photo in six years goes viral as husband ... msn.com Una rissa selvaggia Alla vigilia della grande sfida tra Shakur Stevenson e Teofimo Lopez, i team di Devin Haney e Tiger Johnson hanno scatenato il panico. Mentre Haney stava rilasciando un’intervista, alle sue spalle è accaduto di tutto. A quel punto Haney s facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.