Devin Haney sfida Shakur Stevenson | il match più atteso del pugilato

Da mondosport24.com 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Devin Haney ha portato di nuovo al centro dell’attenzione il possibile scontro con Shakur Stevenson. Su social ha rilanciato la sfida, alimentando le voci di un match che molti aspettano da tempo. I due pugili sono pronti a mettere in gioco titoli e reputazione, e i fan sono già in fibrillazione. La prossima battaglia potrebbe essere la più grande della loro carriera.

Devin Haney ha rivitalizzato sui social una discussione ormai nota, accendendo l’interesse per un possibile confronto con Shakur Stevenson e descrivendo l’incontro come uno dei duelli più rilevanti nel pugilato degli ultimi tempi. Nel messaggio esteso ha inserito anche Keyshawn Davis tra gli avversari auspicati, delineando una sequenza che privilegia un ordine basato sulla conoscenza condivisa tra i tre atleti. Haney ha utilizzato i propri canali social per rilanciare una discussione datata su Stevenson, con una formulazione che sottolinea la familiarità tra i protagonisti e la prospettiva di un percorso che parte da Stevenson per arrivare a Davis. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

