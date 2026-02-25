Achille Lauro torna a Sanremo | Ai ragazzi dico siate audaci Ricordo come mi guardarono quando restai solo con la tutina

Per Achille Lauro Sanremo non è solo un palco: è un punto di svolta. Questa sera, nella seconda serata del Festival di Sanremo, il cantante torna all’Ariston con un bagaglio di ricordi, consapevolezze e una carriera profondamente trasformata proprio da quel debutto che, nel 2019, lo consacrò come uno degli artisti più discussi e innovativi della scena italiana. Alla vigilia del ritorno, Lauro ha voluto condividere su Instagram parole dense di significato, quasi una lettera aperta al sé stesso di qualche anno fa e ai giovani artisti in gara oggi. “Domani torno a Sanremo. Quanto mi ha dato questo palco, perso alla ricerca della vita che sognavo. Se ripenso al 2019, quando arrivai qui con Rolls Royce, sembrano passate tre vite. Ricordo ancora come mi guardarono quando, nel 2020, tolsi il mantello e restai solo con la tutina.”, ha scritto su Instagram Lauro. “Forse è vero quello che si dice: ‘Un uomo che ha un'idea diversa è solo un pazzo, finché quell'idea non gli cambia la vita’. 🔗 Leggi su Today.it

Achille Lauro a Sanremo per i ragazzi di Crans Montana: quel “mi attivo” di Carlo Conti un messaggio che lascia sperareAchille Lauro torna a Sanremo, questa volta per i ragazzi di Crans Montana.

Achille Lauro a Sanremo 2026 nel ricordo delle vittime di Crans Montana: la scelta di Carlo ContiAchille Lauro dedica parole di dolore alle vittime di Crans Montana.

Achille Lauro a Sanremo 2026: co-condurrà la seconda serata

Temi più discussi: Achille Lauro lancia la Fondazione Madre: la casa d’accoglienza con sede a Zagarolo per i ragazzi in difficoltà; Achille Lauro lancia Fondazione Madre a sostegno dei giovani fragili; Achille Lauro per le Olimpiadi all'Arena di Verona: cosa canterà durante la cerimonia di chiusura dei Giochi; Achille Lauro: Aiutiamo i ragazzi a rinascere.

Achille Lauro torna a Sanremo 2026Nella seconda serata del Festival di Sanremo Achille Lauro tornerà a calcare il palco dell’Ariston in qualità di co-conduttore ... msn.com

La svolta di Achille Lauro, co-conduttore a Sanremo 2026: Canto mia madre e sogno il cinemaRipubblichiamo questa intervista al musicista che stasera sarà sul palco dell’Ariston a fianco di Carlo Conti e Laura Pausini ... repubblica.it

Sul palco ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini ci sono Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Maratona di musica e grandi omaggi nella serata di debutto del Festival. Mattatori Conti, Pausini e Yaman che sul palco incontra il primo, mitico, Sandokan Kabir Bedi. Ferro superstar. Stasera Achille Lauro, Lillo e Pilar Fogliati. Il racconto di @ x.com