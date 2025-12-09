Ilda Boccassini e l’indagine su Borsellino | A Palermo mi consideravano nemica

Ilda Boccassini, nota magistrata italiana, è stata interrogata dalla procura di Caltanissetta in merito all'indagine sui motivi e i mandanti nascosti dell'omicidio di Paolo Borsellino. La sua esperienza include ruoli presso le procure di Milano e Palermo, e il suo coinvolgimento nel caso ha suscitato attenzione e riflessioni sul contesto investigativo e le dinamiche giudiziarie di quegli anni.

Ilda Boccassini, la pm della procura di Milano ma anche di Palermo nel marzo 1995, è stata interrogata dalla procura di Caltanissetta sui moventi e i mandanti occulti dell’omicidio di Paolo Borsellino. C’è un’indagine su Giuseppe Pignatone e Gioacchino Natoli, accusati di aver insabbiato un dossier sui rapporti tra le cosche e il gruppo Ferruzzi. E nel suo verbale Ilda la Rossa ha raccontato che nella procura guidata da Gian Carlo Caselli era difficile lavorare. E la lotta alla mafia non era svolta con la trasparenza e la determinazione che lei si sarebbe aspettata. Il verbale di Ilda. Il verbale di Boccassini, oggi riportato da La Verità, risale al 18 giugno 2025. 🔗 Leggi su Open.online

