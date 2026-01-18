La Nasa ha trasferito sulla piatta piattaforma di lancio il nuovo razzo lunare, alto 98 metri, pronto per il primo volo con astronauti dopo più di cinquant’anni. Questo passaggio rappresenta un passo importante verso i futuri programmi di esplorazione spaziale, segnando il ritorno dell’agenzia sulla superficie lunare.

Il nuovo gigantesco razzo lunare della Nasa, alto 98 metri, è stato trasportato verso la piattaforma di lancio, in preparazione del primo volo lunare degli astronauti in oltre cinquanta anni. Migliaia di lavoratori del centro spaziale e le loro famiglie si sono riuniti per assistere all’evento. Con un peso di 5.000 tonellate, il razzo Space Launch System è stato trasportato a bordo di un enorme mezzo di trasporto utilizzato durante l’era Apollo. Il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover e Christina Koch, astronauti di lunga data della Nasa, saranno affiancati nella missione di 10 giorni dall’astronauta canadese Jeremy Hansen, ex pilota di caccia al suo primo volo spaziale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nasa, il viaggio del nuovo razzo verso la piattaforma di lancio: sarà il primo volo lunare dopo più di 50 anni

Si intrecciano i paracadute durante il lancio, morto un istruttore e una donna: il volo di 50 metri e lo schianto

Durante un lancio di paracadutismo a Fano, due persone hanno perso la vita a seguito di un incidente avvenuto durante la discesa. Un istruttore e una donna sono deceduti dopo uno schianto da circa 50 metri, causando grande dolore e sgomento nella comunità locale. La tragedia si è verificata domenica mattina, segnando un tragico episodio nel mondo del paracadutismo.

Leggi anche: Jennifer Lawrence commenta il primo prequel di Hunger Games due anni dopo il lancio

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ed ecco Artemis II sulla rampa di lancio Alle 00:42 ora italiana di domenica 18 gennaio, il razzo Artemis II SLS (Space Launch System) e la navicella spaziale Orion della NASA hanno raggiunto la rampa di lancio 39B dopo un viaggio di quasi 12 ore dal Vehicl - facebook.com facebook

#LaunchUpdate #ArtemisII #NASA Artemis II - Aggiornamento N.3 Oggi inizia il viaggio del razzo #SLS. Al Kennedy Space Center, in Florida, è iniziato il rollout del razzo di Artemis II dal Vehicle Assembly Building (VAB) alla rampa di lancio 39B. Il percorso p x.com