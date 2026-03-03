Gyala, azienda leader nel settore della cybersecurity industriale in Italia, ha raccolto 4 milioni di euro attraverso un nuovo round di finanziamento in equity. La società si concentra sulla cyber resilience e rappresenta una delle realtà più rilevanti nel deep-tech nazionale. L'investimento mira a supportare lo sviluppo delle tecnologie e a rafforzare la posizione nel mercato della sicurezza digitale industriale.

Il panorama della cybersecurity industriale italiana segna un punto di svolta. Gyala, punta di diamante del comparto deep-tech nazionale, ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento in equity da 4 milioni di euro. L’operazione non è solo un traguardo finanziario, ma una conferma della sovranità tecnologica italiana in un settore – quello della OT Cyber Resilience – vitale per la sicurezza delle infrastrutture critiche del Paese. Un consorzio di investitori strategici Il round è stato guidato da Deep Ocean Sgr (attraverso il fondo Deep Blue Ventures) in qualità di lead investor, e ha visto la partecipazione di attori istituzionali e industriali di primo piano: CDP Venture Capital Sgr (tramite il Fondo Evoluzione), Terna Forward e Ventive S. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Gyala blinda il futuro della Cyber Resilienza: Round da 4 milioni per il Deep-Tech “Made in Italy”

Gyala, deep-tech 100% italiana raccoglie 4 mln euro“Gyala nasce con un Dna tecnologico italiano e una visione globale”, spiega Andrea Storico Chairman e co-founder.

Pirelli Cyber Tyre, la tecnologia made in Italy conquista tre premi internazionaliTre importanti riconoscimenti internazionali consacrano Pirelli Cyber Tyre come una delle tecnologie più avanzate per la sicurezza automobilistica.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cyber Resilienza

La deeptech Gyala mette a segno un nuovo round di finanziamento in equity da 4 milioni di euroL’operazione segna un passaggio strategico per la società, specializzata in cyber resilienza per infrastrutture IT, OT e IoT, e punta a rafforzarne la crescita ... startupitalia.eu

Gyala, deep-tech 100% italiana raccoglie 4 mln euro(Adnkronos) - Gyala, società italiana deep tech attiva nella cyber resilienza di infrastrutture IT, OT e IoT, ha chiuso un round di finanziamento in equity da ... vicenzareport.it