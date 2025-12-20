Pirelli Cyber Tyre la tecnologia made in Italy conquista tre premi internazionali

Tre importanti riconoscimenti internazionali consacrano Pirelli Cyber Tyre come una delle tecnologie più avanzate per la sicurezza automobilistica. Il sistema intelligente sviluppato dall’azienda taliana è stato premiato in Francia agli Automobile Awards 2025 con il “Premio per la Sicurezza”, ha ottenuto il titolo “SafetyBest 2026” dalla giuria europea di Autobest, che rappresenta 32 Paesi, ed è valso a Pirelli il riconoscimento di “Company of the Year” da parte della società statunitense Frost & Sullivan per la sua portata innovativa nel mercato globale degli pneumatici smart. Cyber Tyre è il primo sistema al mondo, hardware e software, in grado di raccogliere dati direttamente dai sensori integrati nei pneumatici (come pressione, temperatura e accelerazioni) ed elaborarli tramite algoritmi proprietari, comunicando in tempo reale con l’elettronica del veicolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

