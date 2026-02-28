Il Ministro Guido Crosetto bloccato a Dubai in seguito agli attacchi USA e Israele contro l’Iran

Il Ministro della Difesa è rimasto a Dubai dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno condotto attacchi contro l’Iran. La sua presenza nel paese si è protratta a causa di questa situazione. Nessuna informazione ufficiale è stata diffusa su eventuali sviluppi o decisioni prese sul posto. La situazione ha portato a una sospensione delle attività programmate nel luogo.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto bloccato a Dubai in seguito agli attacchi USA e Israele contro l’Iran. Il Ministro si trova negli Emirati Arabi da venerdì per motivi personali. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto è bloccato a Dubai in seguito all’attacco Israele e USA all’Iran. Il Ministro si trova da venerdì negli Emirati Arabi per motivi personali e sarebbe dovuto rientrare oggi in Italia ma il suo volo di linea è stato cancellato a causa della chiusura degli spazi aerei attuata in seguito all’attacco. La notizia in questione è stata anticipata dal Fatto Quotidiano e, in seguito, confermata all’agenzia Adnkronos da fonti qualificate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

