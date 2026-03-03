Guerra Iran aumenti di 121 euro per bolletta gas e 45 euro per elettricità

Il conflitto in Medio Oriente tra le forze statunitensi, israeliane e iraniane sta influenzando i mercati energetici globali. Secondo fonti di settore, si prevede un aumento di circa 121 euro sulla bolletta del gas e di 45 euro su quella dell’elettricità per le famiglie italiane. Questi incrementi sono legati agli effetti delle tensioni sulla produzione e distribuzione di energia.

(Adnkronos) – Il conflitto in Medio Oriente, scatenato dall'offensiva Usa?Israele contro l'Iran, sta già avendo effetti importanti sui mercati energetici globali e potrebbe riflettersi presto anche sulle bollette di luce e gas delle famiglie italiane. Dopo l'escalation bellica, petrolio e gas hanno registrato forti rialzi, con impatti diretti sulle quotazioni all'ingrosso e, di conseguenza, sui.

Prezzo gas in aumento, oltre 59 euro al megawattora: la guerra in Iran arriva in bollettaIl prezzo del gas continua a crescere dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele in Iran e le relative reazioni.

Attacco all'Iran, in Italia spaventano benzina e bollette luce-gas: rischio aumenti fino a quasi 600 euroLa guerra all’Iran e l’escalation in Medioriente, oltre a ridisegnare scenari di alleanze e potere a livello globale e a provocare vittime anche tra...

Guerra nel Golfo e aumenti record: prezzi di benzina, gasolio e gpl alle stelleGuerra nel Golfo e aumenti record: prezzi di benzina, gasolio e gpl alle stelle in Italia, allarme per famiglie e imprese. notizie.it

Benzina e diesel in forte aumento, la guerra in Iran pesa sul caro carburanteLa guerra in Iran aggrava il caro carburante: il gasolio schizza a 1,728 euro/litro dopo l’escalation tra Usa, Israele e Iran. lanotiziagiornale.it

«L'Iran lo considera un atto di guerra e una complicità con gli aggressori». Così il portavoce del ministero degli Esteri iraniani Esmail Baghaei si è espresso riferendosi alle dichiarazioni di Germania, Francia e Gran Bretagna su possibili «azioni difensive» cont - facebook.com facebook

