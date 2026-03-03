Guerra in Medio Oriente rientrano i primi italiani da Dubai Lacrime e abbracci a Fiumicino | Pensavamo di morire

La sera del 2 marzo, a Fiumico, sono atterrati i primi italiani evacuati da Dubai, con un volo charter proveniente da Mascate, in Oman. Tra lacrime e abbracci, le persone hanno mostrato i volti segnati dalla tensione e dalla paura. Sono 127 i cittadini italiani che sono tornati in Italia dopo essere stati coinvolti in questa crisi in Medio Oriente.

Lacrime, abbracci e volti segnati dalla tensione. Sono rientrati nella serata del 2 marzo a Fiumicino i primi 127 italiani evacuati da Dubai, arrivati con un volo charter partito da Mascate, in Oman. A bordo anche cittadini francesi e scozzesi già presenti nel Sultanato. Tra i passeggeri anche Gaia Saponaro, moglie del ministro della Difesa Guido Crosetto, insieme ai figli.Il rientro è stato organizzato dalla Farnesina dopo l’escalation militare nella regione, con attacchi e controattacchi che hanno coinvolto anche i cieli degli Emirati Arabi Uniti. Tra i rimpatriati c’è Ambra, una giovane senese che vive in Svizzera. Era a Dubai per festeggiare una promozione di lavoro quando la situazione è precipitata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Guerra in Medio Oriente, scatta il piano di rientro: oggi un volo di Stato per i 200 studenti a Dubai. I primi arrivi a Fiumicino dall’Oman: «Il volo pagato cash»È il giorno del rientro per i 200 studenti italiani rimasti intrappolati negli Emirati Arabi Uniti allo scoppio delle ostilità tra Stati Uniti,...

