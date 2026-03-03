Guerra in Medio Oriente scatta il piano di rientro | oggi un volo di Stato per i 200 studenti a Dubai I primi arrivi a Fiumicino dall’Oman | Il volo pagato cash

Oggi un volo di Stato porta a casa 200 studenti italiani rimasti negli Emirati Arabi Uniti dopo lo scoppio delle ostilità tra Stati Uniti, Israele e Iran. I primi arrivi a Fiumicino dall’Oman segnalano il termine di questa operazione di rientro, con il volo pagato in contanti. La missione si conclude dopo aver garantito il ritorno di chi era in difficoltà a causa del conflitto.

È il giorno del rientro per i 200 studenti italiani rimasti intrappolati negli Emirati Arabi Uniti allo scoppio delle ostilità tra Stati Uniti, Israele e Iran. La colonna di autobus che trasporta i ragazzi del progetto «Ambasciatori del futuro» dovrebbe aver già lasciato il territorio di Dubai per raggiungere la pista di Abu Dhabi, da dove è previsto il decollo del volo di Stato diretto a Milano Malpensa. Intanto è atterrato a Fiumicino uno dei primi voli dall’Oman con altri connazionali rimasti bloccati per giorni. Come riportato dal Corriere della Sera, la macchina dei soccorsi si è messa in moto all’alba di oggi, martedì 3 marzo. I... 🔗 Leggi su Open.online

Studenti italiani bloccati a Dubai per i missili, il piano per il rientro dei 200 con un volo per MalpensaÈ previsto per martedì 3 marzo l’arrivo a Milano Malpensa di circa 200 studenti italiani minorenni rimasti bloccati a Dubai dopo l’esplosione del...

Crosetto e le polemiche per il rientro da Dubai: «Il volo di Stato? Ho pagato il triplo». Meloni sorpresa dal viaggioLa scorsa notte era sulla via del rientro a Roma a bordo di un Gulfstream G550 dell’Aeronautica militare che era andato a prenderlo a Muscat,...

