Allerta alle ambasciate americane e portaerei schierate in Medio Oriente il rischio di guerra tra Usa e Iran è sempre più concreto

Le ambasciate americane e le portaerei schierate in Medio Oriente sono state messe in allerta a causa delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran. Dopo il fallimento delle recenti negoziazioni, con gli Stati Uniti che hanno espresso delusione per i risultati e Teheran che ha parlato di progressi, il rischio di un conflitto armato si fa più concreto. La situazione rimane molto tesa.

Dopo l'inconcludente round negoziale di giovedì tra Stati Uniti e Iran, con gli Usa che si sono detti "delusi" dai mancati progressi, a differenza della delegazione di Teheran che parlava di "significativi passi in avanti nelle trattative", la guerra sembra avvicinarsi sempre di più. Che la situazione stia precipitando lo si capisce già dall'insolito silenzio di Donald Trump e, ancor di più, dalle parole del vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, che al Washington Post ha dichiarato che, sebbene il tycoon stia ancora valutando se attaccare o meno l'Iran, ha di fatto aperto a un intervento militare. Secondo lui, rispondendo di fatto ai media statunitensi che da giorni ripetono che l'eventuale conflitto sarebbe tutt'altro che lampo, è "impossibile" che gli Usa "vengano coinvolti in una guerra lunga e prolungata". Oltre 100 caccia e altri velivoli militari, una quindicina di navi da guerra, lancia-missili, sistemi difensivi, centri operativi di supporto.