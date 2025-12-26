Pechino punta sul cargo lanciamissili | di cosa si tratta e cosa svelano le immagini satellitari

Nelle ultime ore sono apparse sui social cinesi alcune immagini che mostrano una scena destinata a far discutere: una nave cargo di medie dimensioni, apparentemente commerciale, trasformata in una vera e propria piattaforma missilistica galleggiante. Sul ponte, in mezzo ai container, si notano un complesso sistema di lancio, sensori e armi difensive. L'imbarcazione appare equipaggiata con decine di container modificati, utilizzati non solo come involucri ma come parte strutturale di una sorta di sovrastruttura improvvisata. Su questi moduli sono installati radar, sistemi di comunicazione e armi a corto raggio, con una disposizione che ricorda più una nave da guerra che un mercantile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

