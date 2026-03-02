Allerta in Italia dopo gli attacchi in Iran | oltre 28mila obiettivi sensibili sotto vigilanza

In Italia, sono state rafforzate le misure di sicurezza a causa degli attacchi avvenuti in Iran. Oltre 28mila obiettivi sensibili sono stati messi sotto vigilanza. Le autorità hanno adottato questa misura per rispondere all’aumento della tensione internazionale. La decisione riguarda tutte le principali aree considerate a rischio, con particolare attenzione ai luoghi pubblici e alle infrastrutture strategiche.

L’innalzamento della tensione internazionale dopo i raid contro l’Iran ha portato a un rafforzamento immediato delle misure di sicurezza in Italia. Sono oltre 28mila gli obiettivi sensibili attualmente monitorati su tutto il territorio nazionale, con un’attenzione particolare verso le strutture collegate ai Paesi coinvolti nel conflitto in Medio Oriente. La decisione è stata assunta al termine del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Alla riunione hanno preso parte i vertici delle forze di polizia e dell’intelligence, chiamati a valutare il quadro aggiornato dei rischi dopo l’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

