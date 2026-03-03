Guerra in Iran Trump | Abbiamo la capacità di continuare per più di quattro settimane – Il video

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il paese ha la capacità di mantenere un intervento militare in Iran per più di quattro settimane se necessario. Ha aggiunto che, indipendentemente dalla durata, gli Stati Uniti sono pronti a fare tutto ciò che è necessario. La sua dichiarazione è arrivata in un video pubblicato dall'agenzia Vista.

(Agenzia Vista) Washington, 02 marzo 2026 "Ma qualunque sia il tempo necessario, va bene così. Faremo tutto ciò che serve. Fin dall'inizio avevamo previsto dalle quattro alle cinque settimane, ma abbiamo la capacità di andare molto più a lungo di così. Faremo quello che serve. Qualcuno oggi ha detto: "Oh, il Presidente vuole farlo molto rapidamente, poi si stancherà". Io non mi annoio. Non c'è nulla di noioso in tutto questo", così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cerimonia per la consegna della Medal of Honor. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Iran, "la guerra durerà 4 o 5 settimane". Trump, 3 scelte per il dopo-Khamenei: la direttaIl terzo giorno di guerra in Iran si apre con la controffensiva di Hezbollah, che dal Libano ha attaccato Israele.

Trump: "Contro Iran almeno 4 settimane di guerra, ma andremo avanti fino quando sarà necessario"Donald Trump ha giustificato l'attacco in Iran, sostenendo che Teheran non ha ascoltato gli avvertimenti degli Stati Uniti.

