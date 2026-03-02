Iran la guerra durerà 4 o 5 settimane Trump 3 scelte per il dopo-Khamenei | la diretta

In Iran, si parla di una guerra che potrebbe durare tra le quattro e le cinque settimane. Nel frattempo, il terzo giorno di conflitto si apre con la controffensiva di Hezbollah, che dal Libano ha lanciato attacchi contro Israele. La situazione si evolve rapidamente, mentre si susseguono eventi sul fronte militare e diplomatico.

Il terzo giorno di guerra in Iran si apre con la controffensiva di Hezbollah, che dal Libano ha attaccato Israele. Operazioni militari in tutto il Golfo, con i "Proxy" di Teheran in azione. Nodo-successione: dopo Khamenei "ho tre ottime scelte per guidare il Paese", ha spiegato Donald Trump. La guerra, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti, "durerà anche quattro-cinque settimane" se necessario. Segui qui la diretta della giornata: Ore 6.02: Larijani smentisce il Wsj, "non tratteremo con gli Usa" - Il segretario del Supremo consiglio nazionale iraniano di sicurezza iraniana, Ali Larijani, ha smentito le indiscrezioni del Wall Street Journal secondo cui starebbe tentando di riannodare le trattative con gli Stati Uniti sul nucleare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Iran, Trump: “Operazione durerà 4 settimane, Teheran vuole parlare”(Adnkronos) – Donald Trump è pronto al dialogo con il 'nuovo' Iran ma l'attacco non si ferma.

Iran in guerra, Khamenei morto: la diretta di oggi 1 marzoAli Khamenei è morto, ucciso dalle bombe di Usa e Israele piovute da sabato mattina sull'Iran.

