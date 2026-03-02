A Milano, alcune centinaia di attivisti dell’associazione Italia-Iran si sono radunati sotto il consolato degli Stati Uniti in segno di protesta. La manifestazione è stata organizzata per esprimere gratitudine per l’intervento militare del presidente degli Stati Uniti, con la presenza di politici come l’eurodeputata della Lega e un deputato di Fratelli d’Italia. La protesta ha creato tensione tra i partecipanti e i presenti sul luogo.

Alcune centinaia di attivisti dell’associazione Italia-Iran hanno manifestato sotto il consolato degli Stati Uniti per ringraziare dell’intervento militare il presidente Donal Trump, tra loro anche l’eurodeputata della Lega Silvia Sardone e il deputato di FdI Riccardo Decorato. Durante il presidio è stata duramente contestata l’attivista pro-Pal Gabriella Grasso, arrivata in piazza Stati Uniti d’America con una bandiera palestinese. Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il contatto tra manifestanti. “Terrorista“, gli è stato urlato dal presidio che ha iniziato a inneggiare al presidente israeliano Benjamin Netanyahu. “Io rappresento l’anticolonialismo e i popoli vittime di genocidio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, presidio iraniani sotto consolato Usa: tensione con manifestante pro Pal

Leggi anche: Pro Pal, in piazza il figlio di Hannoun. Presidio anti regime degli iraniani

Attacco al Venezuela, protesta sotto il consolato Usa a Milano. Al presidio di unisce la galassia ProPalMilano, 3 gennaio 2026 – Prima il presidio ProPal in piazza della Scala, poi il sit-in davanti al consolato statunitense contro l’attacco militare al...

Aggiornamenti e notizie su Milano.

Temi più discussi: Presidio della comunità iraniana a Milano, i manifestanti regalano fiori ai poliziotti. Sventolano anche le bandiere israeliane; Milano, sit-in al consolato iraniano: festa per morte Khamenei; Gli iraniani di Milano: Via i mostri della Repubblica islamica. Ora torni lo Scià; Attacco all’Iran, in Italia rafforzata sicurezza intorno a obiettivi sensibili: ecco quali.

Milano, presidio iraniani sotto consolato Usa: tensione con manifestante pro Pal(LaPresse) Alcune centinaia di attivisti dell’associazione Italia-Iran hanno manifestato sotto il consolato degli Stati Uniti per ... stream24.ilsole24ore.com

Gli iraniani fanno festa davanti al consolato di Milano e alla fine ripuliscono la strada: il videoDopo la festa serale di sabato in piazza Duomo, domenica gli iraniani di Milano hanno festeggiato con tre ore di balli con cori e slogan di fronte al Consolato dell'Iran. Si celebra la morte della Gui ... milanotoday.it

VD. . #adv La Milano Fashion Week è un momento di grande espressione creativa, ma può e deve diventare anche uno spazio di riflessione, a partire da un tema che dovrebbe appartenere al passato e che invece resta drammaticamente attuale: la produzion - facebook.com facebook

I 150 anni della Milano-Torino, 'sarà un'edizione speciale'. Si corre il 18 marzo, Cassani 'edizione con tante eccellenze' #ANSA x.com