Guerra in Iran Tajani | Gli studenti italiani domani in Italia Crosetto | Benzina rischia aumenti del 40%

Oggi si è tenuta un’audizione con i ministri Tajani e Crosetto sulla crisi in Iran, scoppiata il 28 febbraio con l’uccisione di Ali Khamenei. Tajani ha annunciato che gli studenti italiani rientreranno dall’Iran domani, mentre Crosetto ha previsto un possibile aumento del 40% del prezzo della benzina. La discussione si è concentrata sui recenti sviluppi nel paese e sulle conseguenze immediate per l’Italia.

Era particolarmente attesa l’audizione di oggi, 2 marzo, dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto sulla guerra in Iran iniziata lo scorso 28 febbraio con l’uccisione di Ali Khamenei. Le commissioni congiunte di Camera e Senato di Difesa ed Esteri sono a ranghi completi, nella sala Convegni del Senato. E il ministro degli Esteri parla prima di tutto della prima polemica che ha accompagnato, sul fronte italiano, l’inizio della guerra di Usa e Israele contro l’Iran. Quella su quando l’Italia abbia saputo dell’attacco lanciato su Teheran che ha ucciso Khamenei e tutta la prima fila dei leader sciiti iraniani: «Francesi e inglesi hanno riferito pubblicamente di non avere ricevuto alcun avvertimento preventivo – ha detto –. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Iran, Tajani: domani rientreranno i 200 studenti minorenni. Crosetto: si teme effetti sui prezzi e aumento costo trasporti fino al 40%

Guerra in Medio Oriente, Tajani: “Domani rientreranno in Italia i 200 studenti bloccati nelle zone a rischio”Il rimpatrio degli studenti italiani bloccati in Iran entra nella sua fase operativa.

Approfondimenti e contenuti su Guerra.

Temi più discussi: Attacco Usa e Israele all'Iran, Tajani: Italiani non escano di casa; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Tajani: Quella in Iran non sarà una guerra lampo: durerà giorni e giorni. Dagli Usa un'azione che tutela tutti; USA e Israele attaccano l'Iran: governo preoccupato, opposizioni contrarie.

Guerra Usa-Iran, Tajani: «Stati Uniti e Israele hanno deciso di attaccare in autonomia. La priorità è la sicurezza dei 70mila italiani nella regione»«Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire». Così ... msn.com

Iran, Tajani: «Usa e Israele hanno deciso in autonomia e riservatezza quando intervenire» VIDEO«Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire. Francesi e inglesi hanno riferito pubblicamente di non aver ... ilgazzettino.it

Il funzionario Usa: «Questo non è l'Iraq, non è una guerra infinita. Truppe Usa sul campo° Ci spingeremo fino a dove necessario» - facebook.com facebook

#Iran Guerra e cieli chiusi, circa 60mila italiani nell'area del Golfo x.com