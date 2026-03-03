Guerra in Iran | la storia di due fidanzati di Firenze bloccati a Doha Odissea per il rientro

Due fidanzati di Firenze si trovano bloccati a Doha mentre l’Iran continua ad essere teatro di conflitto. La loro odissea nasce dal tentativo di tornare in Italia, ma al momento sono impossibilitati a partire a causa delle tensioni e dei bombardamenti nella regione. La situazione crea ansia e incertezza tra i loro familiari, che attendono aggiornamenti sul loro stato e sui possibili sviluppi.

Sono ore di grande apprensione e di attesa, quelle che stanno trascorrendo i toscani bloccati in Medio Oriente sotto i bombardamenti. Studenti, lavoratori e turisti che non possono partire a causa dell'escalation militare che ha causato la chiusura dello spazio aereo e la cancellazione di migliaia di voli in gran parte degli aeroporti. Tra di loro anche Claudia Gaeta e Lorenzo Santolini, coppia di giovani fidanzati di Firenze bloccata a Doha in Qatar. I ragazzi lanciano un appello alle autorità italiane – Farnesina e ambasciata in Qatar – per una rapida evacuazione. L'aereo che li riportava da un viaggio in India non è ripartito dopo aver fatto lo scalo programmato nell'aeroporto qatarino.

