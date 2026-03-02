Bloccati fra Dubai e Abu Dhabi | tra i pugliesi il turista di Martina Franca i crocieristi tarantini i due consiglieri comunali del brindisino Guerra fra Iran e Israele Usa la complessa situazione nel Golfo | studentessa lucana siamo molto preoccupati

Un turista di Martina Franca si presenta al consolato generale di Dubai, mentre si trova bloccato ad Abu Dhabi. Tra i pugliesi ci sono anche crocieristi tarantini e due consiglieri comunali del brindisino. La regione è coinvolta in una complessa situazione nel Golfo, in un contesto di tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti. Una studentessa lucana esprime preoccupazione per la situazione attuale.

Oggi si presenta al consolato generale di Dubai, il turista di Martina Franca. Si trova ad Abu Dhabi, bloccato, Franco Dimichele che ha un'attività legata all'arte, in valle d'Itria, e che lavora moltissimo l'estate. Questo è il periodo giusto per le vacanze ed il pugliese, da dieci anni, va negli Emirati arabi uniti, posto tranquillo. Che da qualche giorno non lo è più perché si trova fra Israele e Iran, in piena area del Golfo Persico che di questi tempi è pericolosissima a causa degli attacchi reciproci tra israeliani con il supporto Usa e iraniani. C'è, ad esempio, chi si è trovato un drone iraniano esplodere a meno di mezzo chilometro da casa, a Dubai. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Guerra Usa-Iran: bloccati a Dubai anche due consiglieri comunali del BrindisinoLa situazione resta carica di incertezza a Dubai, dove si trovano due consiglieri comunali del Brindisino.

