Guerra Usa-Iran | bloccati a Dubai anche due consiglieri comunali del Brindisino

Due consiglieri comunali del Brindisino si trovano a Dubai, dove sono rimasti bloccati a causa di tensioni tra Stati Uniti e Iran. La loro presenza nel paese è al momento senza possibilità di muoversi, mentre la situazione internazionale rimane tesa e irrisolta. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito i motivi esatti del loro blocco o le prossime mosse possibili.

La situazione resta carica di incertezza a Dubai, dove si trovano due consiglieri comunali del Brindisino. Si tratta di Cosimo Santacroce, di Carovigno, e Adriano Zaccaria, di Ostuni. I due sono stati sorpresi dal conflitto fra Usa e Iran, mentre si trovavano negli Emirati Arabi. Da sabato, con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Guerra in Iran: esplosioni anche a Dubai, Crosetto bloccato con la famiglia dopo l’attacco Usa. Giallo sulla sorte di KhameneiTEHERAN – Medio Oriente in fiamme dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran di oggi, 28 febbraio 2026.

Leggi anche: Usa e Israele attaccano l'Iran, «oltre duecento morti». Dubbi sulla sorte di Khamenei. Rappresaglia di Teheran: chiuso Hormuz, colpita anche Dubai. Bloccati Crosetto e 204 ragazzi italiani Chi è l'ayatollah

Italiani bloccati a Dubai dopo guerra Iran, da Big Mama allo chef: l'angoscia delle famiglie di 200 studentiNumerosi italiani italiani bloccati a Dubai dopo l'attacco all'Iran sferrato da Usa e Israele: tra loro Big Mama, lo chef Iaccarino e 204 studenti ... virgilio.it

Guerra Usa-Iran, Teheran di nuovo sotto attacco, colpite tv e quartier generale dei pasdaran. Pezeshkian: «Vendicheremo Khamenei». Larijani: «Useremo forza mai vista»Guerra Usa-Iran, gli aggiornamenti in diretta di domenica 1° marzo. La Guida Suprema dell'Iran Alì Khamenei è stata uccisa dai raid Usa e israeliani. Dopo l'annuncio ... ilmattino.it

Proteste in Pakistan contro la guerra degli Usa in Iran: 8 morti a Karachi >>> https://shorturl.at/lqvwh - facebook.com facebook

Guerra Usa-Iran, Teheran conferma: Khamenei è morto. Trump: «Buoni candidati per sostituirlo». Attacchi contro le basi americane nel Golfo x.com