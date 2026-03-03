Guerra in Iran italiani rientrano in Italia | chi c’era all’arrivo in aeroporto

Alle 21:30 di ieri sera, l’aereo charter proveniente da Mascate è atterrato all’aeroporto di Fiumicino con a bordo 127 italiani che avevano lasciato l’Iran. L’arrivo è stato accompagnato da lacrime e abbracci, mentre il personale aeroportuale ha assistito i passeggeri durante le operazioni di sbarco. La maggior parte delle persone presenti erano cittadini italiani che sono rientrati nel paese dopo aver lasciato l’area del Golfo.

Lacrime e sospiri di sollievo hanno scandito la lunga notte all'aeroporto di Aeroporto di Fiumicino, dove ieri sera, 2 marzo, è atterrato il primo volo charter partito da Mascate con a bordo 127 italiani in fuga dall'area del Golfo. Ad accoglierli familiari stretti, amici e operatori aeroportuali, in un clima sospeso tra commozione e incredulità. Molti di loro hanno raccontato di aver sentito le esplosioni, di aver trascorso ore con il telefono in mano in attesa di aggiornamenti e di aver deciso, quasi d'istinto, di lasciare Dubai per dirigersi verso l'Oman, considerato un punto di uscita più sicuro. Non sono mancati i ringraziamenti all'Ambasciata italiana a Mascate e alla Farnesina, che hanno coordinato un rientro organizzato in tempi rapidissimi.