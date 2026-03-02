Guerra Usa-Iran quali conseguenze per gli aeroporti? A terra 3.400 voli per l?Asia bloccati 500mila passeggeri

La guerra tra Usa e Iran ha causato la sospensione di circa 3.400 voli diretti verso l’Asia, secondo i dati di Flightradar24. Nella giornata di ieri, sono stati bloccati circa 500.000 passeggeri che si trovavano a bordo di questi voli. La situazione ha portato a disagi significativi negli aeroporti coinvolti, con conseguente impatto sui viaggi e sui collegamenti aerei nella regione.

Il bilancio della paralisi dei cieli a causa della guerra è stato fatto da Flightradar24, la popolare app che traccia le rotte degli aerei: solo ieri «oltre 3.400 voli sono stati cancellati in sette aeroporti del Medio Oriente (Dubai, Doha, Abu Dhabi, Sharjah, Kuwait, Bahrein e Dubai World Central), poiché molti spazi aerei rimangono chiusi per motivi di sicurezza». In totale, almeno 19mila voli hanno subito ritardi. Nelle ore precedenti i droni, in modo indiretto per i detriti, avevano causato danni (sia pure limitati) in un terminal di Dubai ma anche ad Abu Dhabi, dove c'è stata una vittima. Si calcola che almeno 500mila passeggeri siano bloccati a causa della chiusura degli scali.

