Guerra in Iran gas in rialzo del 30% | rischio stangata sulle bollette

Le tensioni legate al conflitto in Iran e alla chiusura dello Stretto di Hormuz hanno causato un aumento del 30% dei prezzi del gas in Europa. Questa escalation si riflette immediatamente sul mercato energetico, con un rialzo dei costi che potrebbe influenzare le bollette delle famiglie e delle imprese. Il mercato si trova ora a fronteggiare una situazione di forte volatilità legata agli eventi internazionali.

Le tensioni legate al conflitto in Iran e alla chiusura dello Stretto di Hormuz stanno provocando un’immediata impennata dei prezzi del gas in Europa. Il mercato di riferimento continentale, il TTF di Amsterdam, ha registrato un aumento superiore al 30%, riaccendendo i timori di una nuova crisi energetica simile a quella vissuta nel 2022. L’aumento non resta confinato alle dinamiche finanziarie: il rincaro del gas si trasferisce rapidamente sul prezzo dell’energia elettrica e, di conseguenza, sulle bollette di famiglie e imprese italiane. Dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la tensione nel Golfo Persico è salita ulteriormente con la chiusura dello Stretto di Hormuz da parte delle Guardie Rivoluzionarie. 🔗 Leggi su Billipop.com

Le conseguenze della guerra: bollette luce e gas, le previsioni: “Rischio nuova stangata”Firenze, 2 marzo 2026 – La crisi in Medio Oriente rischia di avere effetti immediati sulle tasche delle famiglie italiane.

Guerra in Iran, prezzi su del 40% per bollette e trasporti per gli aumenti di gas e petrolioGli effetti dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran si fanno sentire sul portafoglio degli italiani.

