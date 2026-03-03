Guerra in Iran | figlio di Khamenei eletto nuova Guida suprema In mezzo a un diluvio di bombe Gli Emirati pronti ad attaccare Teheran

Un figlio di Khamenei è stato eletto nuova Guida suprema dell'Iran, mentre nel Golfo Persico proseguono i bombardamenti e si registrano tensioni tra Emirati Arabi Uniti e Teheran. I cieli del Medio Oriente al quarto giorno di conflitto sono attraversati da un'intensa pioggia di bombe, con le aree vicine al mare che sono al centro delle operazioni militari.

WASHINGTON – Un diluvio di bombe attraversa il Golfo Persico e lambisce il Mediterraneo: così appaiono i cieli del Medio Oriente al quarto giorno di guerra. Stati Uniti e Israele continuano a colpire l’Iran “su vasta scala”, determinati a decapitare il regime e ad impedire che la leadership si rinnovi senza un cambiamento radicale. Ma in serata l’Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie Rivoluzionarie. La notizia, riportata inizialmente da Iran International, è stata ripresa poi anche dal media israeliano Haaretz. Nella notte l’Idf aveva attaccato il “più importante” quartier generale degli ayatollah a Teheran, e più tardi aveva preso di mira l’Assemblea degli Esperti a Qom, chiamata ad eleggere il successore di Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Chi guida ora l'Iran? Il leader ad interim Arafi, il figlio di Khamanei e gli altri nomi sul tavolo per la nuova Guida SupremaL'Iran si prepara a un rapido cambiamento di leadership in uno dei momenti più delicati della sua storia.

