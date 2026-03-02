Chi guida ora l' Iran? Il leader ad interim Arafi il figlio di Khamanei e gli altri nomi sul tavolo per la nuova Guida Suprema

Attualmente, l'Iran è guidato dal leader ad interim Arafi, mentre il figlio di Khamanei e altri nomi sono considerati per la possibile successione come nuova Guida Suprema. La questione della leadership iraniana rimane al centro di discussioni e fazioni politiche, in vista di un imminente passaggio di potere. La situazione si sviluppa in un momento di particolare attenzione internazionale.

L'Iran si prepara a un rapido cambiamento di leadership in uno dei momenti più delicati della sua storia. Dopo la conferma sull'uccisione dell'Ayatollah Ali Khamenei negli attacchi congiunti Usa-Israele, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che la nuova Guida Suprema.