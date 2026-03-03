Guerra in Iran cosa pensa Fini | Meloni ha collocato l’Italia dalla parte giusta
In Italia, l'ex presidente della Camera ha commentato la situazione in Iran, affermando che il governo ha preso una posizione corretta. La tensione tra Stati Uniti, Israele e Teheran si intensifica, mentre nel Medio Oriente la situazione si fa sempre più complicata. La discussione riguarda il ruolo dell’Italia e la sua collocazione nel contesto internazionale.
La guerra in Iran tra Stati Uniti, Israele e Teheran si complica e, mentre il Medio Oriente vive ore di forte tensione, in Italia il confronto politico si accende attorno a una domanda precisa: quale postura tenere davanti a uno dei dossier più instabili degli ultimi anni? Nel pieno dell’escalation, interviene Gianfranco Fini. E lo fa con parole nette, che intrecciano lettura geopolitica e giudizio sulla linea del governo guidato da Giorgia Meloni, tra alleanze internazionali, credibilità europea e scelte di politica interna. Il contesto: attacchi, nuovi fronti e nervi scoperti. La situazione sul campo resta fluida e delicata. Nelle ultime ore l’escalation ha toccato nuove aree del Medio Oriente, con attacchi incrociati e operazioni militari su più fronti, alimentando un clima di crescente instabilità regionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Fini: “Voto Sì al referendum, è una riforma necessaria. Meloni? Ha collocato l’Italia dalla parte giusta”“La situazione è in evoluzione ma, detto con chiarezza: considero un fatto positivo che il mondo si sia liberato di un tagliagole come Khamenei,...
Meloni: "Sappiamo di essere dalla parte giusta della storia"Il gotha dei conservatori europei si è trovato a Roma per la Margaret Thatcher dinner.
