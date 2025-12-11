Meloni | Sappiamo di essere dalla parte giusta della storia

A Roma si è riunito il gotha dei conservatori europei in occasione della Margaret Thatcher dinner, organizzata dalla fondazione New Direction del gruppo Ecr, nel centenario della nascita della storica leader britannica. Meloni ha sottolineato la convinzione di essere dalla parte giusta della storia, in un evento che ha celebrato l’eredità e i valori della tradizione conservatrice.

Il gotha dei conservatori europei si è trovato a Roma per la Margaret Thatcher dinner organizzata dalla fondazione New Direction, il think tank della famiglia dei Conservatori europei (Ecr), nel centesimo anniversario della nascita della lady di ferro. Ministri, europarlamentari, giornalisti, personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport e un'ospite d'eccezione, Giorgia Meloni, hanno partecipato alla serata all'Acquario Romano nel quartiere Esquilino di Roma. La premier ha ritirato la statuetta del Leone, simbolo di New Direction, pronunciando un breve discorso di fronte alle quasi trecento persone presenti in sala.

L'intervista di Enrico Mentana a Giorgia Meloni: La pace si costruisce con la deterrenza

L'intervista di Enrico Mentana a Giorgia Meloni: La pace si costruisce con la deterrenza

Giorgia Meloni premiata dai conservatori europei: "Noi dalla parte giusta della storia"

Meloni riceve il premio Thatcher "Sono un soldato al servizio di un'idea" - "Grazie a tutti per questo riconoscimento, dedicato a una donna che ha lasciato il suo segno nel XX secolo e nella storia per le sue ide