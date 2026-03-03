Nella notte l'ambasciata statunitense a Riad è stata attaccata, causando la morte di sei militari americani. L'incidente avviene in un momento di tensione crescente nel Medio Oriente legata alla guerra in Iran. Il governo statunitense ha annunciato che risponderà all'attacco. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità coinvolte.

Si estende pericolosamente il conflitto scoppiato in Iran con l’attacco congiunto da parte di Stati Uniti e Israele. Nella notte Teheran ha lanciato due droni contro l’ambasciata Usa provocando due incendi. Secondo le stime di Reuters e dell’Associated Press almeno sei militari statunitensi sarebbero morti. Immediata la risposta di Donald Trump dalla Casa Bianca, che ha promesso una ritorsione senza precedenti: “Presto scoprirete quale sarà”, ha scritto su Truth. Colpita l’ambasciata Usa a Riad Nella notte tra lunedì 2 marzo e martedì 3 a Riad, la città più grande dell’Arabia Saudita sull’altopiano del Najd, due droni hanno colpito l’ambasciata degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra in Iran, attacco all'ambasciata Usa a Riad con sei militari statunitensi morti, Trump: "Risponderemo"

Guerra in Iran, colpita l’ambasciata Usa a Riad. Trump: “Risponderemo”. Attacchi simultanei dell’Idf a Teheran e a BeirutRoma, 3 marzo 2026 – Nel quarto giorno della guerra in Medio Oriente innescata dall'offensiva israelo-americana contro l'Iran, Israele annuncia di...

Iran, news in diretta sull’attacco Usa-Israele, colpita ambasciata americana a Riad, Trump: “Possiamo fare la guerra per sempre”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: almeno 600 i morti accertati, mentre Teheran risponde colpendo l'ambasciata americana in...

L'Iran minaccia TRUMP e afferma che un'azione militare statunitense sarà l'inizio della guerra

Una selezione di notizie su Guerra in Iran, attacco all'ambasciata...

Temi più discussi: Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'; Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo.

Guerra in Iran, attacco all'ambasciata Usa a Riad con sei militari statunitensi morti, Trump: RisponderemoSi estende il fronte della guerra in Iran: nella notte è stata colpita l'ambasciata Usa a Riad. La reazione di Donald Trump ... virgilio.it

Guerra Usa-Iran, Idf: distrutta la sede della radio-tv pubblica a Teheran. Trump: «Nucleare minaccia colossale. Li stiamo massacrando»Il presidente americano Donald Trump «mi ha detto stasera che gli Usa avevano identificato possibili candidati per prendere il controllo dell'Iran, ma sono stati uccisi nell'attacco iniziale». Lo ripo ... ilmessaggero.it

"Putin ha scatenato (e perso) una guerra del secolo scorso, ora trasformata in guerra di droni e tecnologia, che fa da scuola per l’Iran. Riguarderà tutti i fronti. La sicurezza europea sarà unica o non sarà. Male l’Italia assente dal gruppo con Francia, Germani x.com

La guerra infinita la paghiamo noi Leggi il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - facebook.com facebook