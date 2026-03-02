Sale il livello di allerta in Italia dopo gli attacchi in Iran oltre 28mila gli obiettivi sensibili | Rafforzata la sicurezza | ecco quali

In Italia, il livello di allerta viene aumentato dopo gli attacchi in Iran e l’escalation nel Medio Oriente, con oltre 28.000 obiettivi sensibili sotto osservazione. Le autorità hanno annunciato il rafforzamento delle misure di sicurezza in risposta alle recenti tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza, mentre le forze dell’ordine adottano nuove precauzioni per garantire la sicurezza.

Cresce l’allerta in Italia dopo l’escalation in Medio Oriente, seguita all’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Sono oltre 28mila gli obiettivi sensibili attualmente sottoposti a vigilanza nelle città italiane. Per molti di questi, in particolare quelli collegati ai Paesi coinvolti nel conflitto, è stato disposto un rafforzamento immediato delle misure di sicurezza. Sorveglianza ulteriormente potenziata attorno alle principali infrastrutture strategiche, porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, e alle ambasciate statunitensi e israeliane, mentre resta alta l’attenzione in vista delle prossime manifestazioni pubbliche che potrebbero richiamare un elevato numero di partecipanti. 🔗 Leggi su Open.online

Attacco all’Iran, massima allerta. Sotto osservazione Camp Darby e tutti gli obiettivi sensibili in cittàVigilanza rafforzata su obiettivi considerati "sensibili" per Usa e Iran, che a Pisa, sostanzialmente, corrispondono a sinagoga e altri luoghi...

