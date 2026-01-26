Nuovo piano per i distributori di carburante tutte le caratteristiche

Il nuovo piano per i distributori di carburante mira a migliorare la rete di distribuzione attraverso l’adozione di tecnologie innovative e una razionalizzazione delle installazioni. Viene privilegiata l’installazione di impianti in aree periferiche, rispettando le norme di sicurezza stradale e favorendo una distribuzione più efficiente e sostenibile. Queste modifiche rappresentano un passo verso una rete di rifornimento più moderna e sicura, in linea con le esigenze del territorio.

Attenzione alle nuove tecnologie e razionalizzazione della rete di distribuzione. Sono solo alcuni dei temi del nuovo regolamento approvato in commissione Attenzione alle nuove tecnologie; razionalizzazione della rete di distribuzione, evitando impianti in centro e privilegiando le norme di sicurezza stradale per la realizzazione di nuove strutture. Sono solo alcuni dei temi del nuovo regolamento e del nuovo piano di distribuzione di carburanti del Comune di Latina, approvato all’unanimità dalla commissione Attività produttive. Un atto che stabilisce con precisione criteri e caratteristiche delle aree destinate agli impianti di distribuzione dei carburanti, delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e per i servizi all’automotive e all’automobilista, in relazione alle nuove norme.🔗 Leggi su Latinatoday.it

