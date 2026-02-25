Epstein file Sarah Ferguson si è rifugiata nella clinica più costosa al mondo Cnn | Spariti i file di una donna che accusava Trump Mandelson arrestato perché voleva fuggire ai Caraibi

Roma, 25 febbraio 2026 - Svelato il mistero di dove si sia rifugiata Sarah Ferguson, completamente coinvolta nello scandalo su Jeffrey Epstein, assieme all’ex marito il principe Andrea e alle figlie Beatrice ed Eugenia, e non più apparsa in pubblico dal 12 dicembre, quando furono pubblicati nuovi documenti dove appariva anche il suo nome, e la sua amicizia con il finanziere pedofilo. Fergie si è rifugiata lontano da tutti, e soprattutto dai media, nella clinica del benessere più costosa del mondo. Sommario Fergie nella clinica più costosa al mondo "Completamente distrutta, lì si sente a casa” Mantenne amicizia con Epstein dopo arresto e gli chiese soldi Sarah si scusò con Epstein per averlo denunciato pubblicamente Fergie sponsorizzava la clinica assieme al proprietario 400mila euro al mese, come poteva permetterselo? Cnn: spariti file di una donna che accusava Trump Deputato dem conferma: “Sopravvissuta accusa Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

