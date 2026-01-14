Emergenza idrica | guasto improvviso rubinetti a secco in diverse zone di Lecce

Un improvviso guasto alla rete idrica di Lecce ha provocato l'interruzione dell'erogazione di acqua in varie zone della città. La soluzione del problema richiede interventi tecnici che sono in corso. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti e di adottare le precauzioni necessarie per limitare i disagi fino alla riparazione completa.

LECCE – Un guasto imprevisto alla rete idrica di Lecce sta causando notevoli disagi in diverse aree della città. Nella giornata di oggi, 14 gennaio 2026, i tecnici di Acquedotto pugliese sono dovuti intervenire d’urgenza in via De Jacobis per far fronte alla rottura improvvisa di un tronco idrico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Guasto alla rete idrica: rubinetti a secco per le riparazioni Leggi anche: Rubinetti a secco e stop al traffico per riparare una conduttura idrica Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nuova emergenza idrica in città, le indicazioni del sindaco Lentini alla cittadinanza; Potenza, niente acqua in questa zona; Castelvetrano sotto la pioggia con i rubinetti a secco, ma l'emergenza era annunciata; Rottura improvvisa della rete idrica a Foggia, disagi nei quartieri San Lorenzo e CEP. Emergenza idrica a Ravenna: lavori conclusi, rete tornata in pressione. Possibili disagi residui - Oramai conclusa l’emergenza idrica che ha interessato Ravenna a seguito della rottura di una delle principali condotte cittadine ... ravennanotizie.it

