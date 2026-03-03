Guasto all' ascensore della stazione e dentro c' è una persona

Nel tardo pomeriggio di ieri, una persona è rimasta bloccata all’interno di un ascensore alla stazione di Perca, in Alto Adige, a causa di un guasto. L’incidente si è verificato quando l’ascensore si è fermato tra i piani, lasciando il passeggero intrappolato dentro. Sul posto sono intervenuti i tecnici per soccorrere e mettere in sicurezza la persona.

