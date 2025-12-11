C’è qualcuno lì dentro? Vieni fuori | la porta del bagno dell’Air Force One si apre da sola Trump aveva intrappolato dentro una persona

Durante un volo dell’Air Force One verso la Pennsylvania, una scena inaspettata ha coinvolto Donald Trump, che ha involontariamente intrappolato una persona nel bagno. La porta si è aperta da sola, suscitando stupore e divertimento tra i presenti, trasformando un momento insolito in uno degli episodi più commentati del viaggio.

Durante un volo dellAir Force One diretto in Pennsylvania, Donald Trump si è reso protagonista – involontariamente – di una scena insolita che ha fatto ridere giornalisti e staff a bordo. Il presidente stava infatti rispondendo alle domande della stampa, diretta streaming inclusa, quando ha finito per bloccare una persona all’interno del bagno dell’aereo presidenziale. L’episodio si è verificato mentre Trump, in viaggio verso Mount Pocono per pronunciare un discorso sull’economia, dialogava con i reporter riuniti nel corridoio dell’aereo. L’atmosfera era già vivace: un giornalista, armeggiando con l’attrezzatura video, aveva urtato più volte un arredo interno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

