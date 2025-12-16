Così Simest e Icc rafforzano la partnership economica Italia-India
Simest e Icc rafforzano la loro collaborazione per consolidare i rapporti economici tra Italia e India. In un contesto globale caratterizzato da crescente attenzione alla sicurezza economica, questa partnership mira a favorire la cooperazione strategica e a promuovere interessi condivisi tra i due paesi.
In un momento storico in cui la sicurezza economica è paradigma dell’interesse nazionale, la convergenza operativa e cooperativa con alcuni partner diventa fondamentale per condividere obiettivi e proteggere sfere di interesse. È sotto questa ottica che l’Italia e l’India rafforzano l’architettura istituzionale del loro rapporto economico, con l’obiettivo di trasformare una convergenza politica crescente in opportunità concrete di investimento e cooperazione industriale. In questo quadro si inserisce il Memorandum of Understanding firmato a Mumbai tra Simest, società del gruppo Cdp, e la Indian Chamber of Commerce, volto a intensificare la collaborazione tra le imprese dei due Paesi e a sostenere nuovi flussi di investimento bilaterale. Formiche.net
SIMEST and the @ICC_Chamber signed a Memorandum of Understanding today in #Mumbai, as part of the "Italy-India Business Forum," with the aim of strengthening cooperation between Italian and Indian companies, promoting joint initiatives and facilitatin x.com
