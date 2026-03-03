Grosseto sotto accusa | 1,5 milioni dei parcheggi gestiti male

La Corte dei conti ha aperto un’indagine sulla gestione finanziaria del Comune di Grosseto, con particolare attenzione ai parcheggi pubblici. Secondo i rilievi, circa 1,5 milioni di euro relativi alla gestione di queste aree sono stati gestiti in modo scorretto e senza trasparenza. L’attenzione si concentra sulla modalità di utilizzo dei fondi e sulla conformità alle regole vigenti.

La Corte dei conti ha sollevato un allarme rosso sulla gestione finanziaria del Comune di Grosseto, evidenziando un deficit di trasparenza e un utilizzo dei fondi non conforme alle norme vigenti. Il fulcro del problema risiede in oltre un milione e mezzo di euro derivanti dai proventi della sosta a pagamento, gestiti in modo non coerente con il Codice della strada. Questa indagine, formalizzata nella deliberazione n. 172026VSG, mette in luce come la motivazione per il mantenimento di diverse società partecipate sia spesso generica e priva di una giustificazione analitica solida. Il controllo ha esaminato lo stato delle partecipazioni al 31 dicembre 2023, rivelando che undici società sono sotto la lente d'ingrandimento dei revisori.

