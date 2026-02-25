Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Fondata dall'imprenditore palestinese Issam Hijazi, questa piattaforma sta conquistando milioni di utenti negli Usa stanchi dei social gestiti dagli algoritmi Il panorama dei social media sta vivendo un terremoto inaspettato. Mentre i colossi storici, come TikTok e le piattaforme del gruppo Meta, Facebook e Instagram, affrontano critiche e problemi tecnici, una nuova realtà sta scalando le classifiche di gradimento: si tratta di UpScrolled. Nata come una sfida al sistema tradizionale, questa applicazione si sta imponendo negli Stati Uniti come la principale alternativa indipendente, conquistando utenti stanchi di algoritmi complicati e della sensazione di essere costantemente sorvegliati. Il tempismo di UpScrolled è stato perfetto. Negli ultimi mesi, TikTok ha attraversato una fase turbolenta negli Stati Uniti a causa di questioni politiche e societarie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

