Grammatiche del dominio | incontro su violenza simbolica e del linguaggio

Un incontro dedicato alle grammatiche del dominio ha affrontato il tema della violenza simbolica, evidenziando come questa forma di violenza si manifesti attraverso il linguaggio, le narrazioni e i modelli culturali e giuridici. Si è parlato di come la violenza simbolica possa legittimare il dominio e rendere naturali i rapporti di disuguaglianza, andando oltre i gesti e i fatti penalmente rilevanti.

La violenza non si manifesta solo attraverso gesti e fatti penalmente rilevanti. Esiste una forma più sottile e pervasiva, che agisce nel linguaggio, nelle narrazioni, nei modelli culturali e giuridici: è la violenza simbolica, capace di legittimare il dominio e rendere "naturali" disuguaglianze.