Il 16 gennaio alle 18, al Teatro Trieste 34, si terrà l'incontro organizzato dalla Conferenza delle Donne Democratiche intitolato

Venerdì 16 gennaio alle 18 a Teatro Trieste 34, la Conferenza delle Donne Democratiche ha preparato un evento sul linguaggio della Violenza, "Parla bene, pensa bene".Collaborano all'evento i Giovani Democratici ed è stata invitata la Consulta degli Studenti.Relatrici saranno Letizia Bravi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Torino Film Festival, Spike Lee attacca l’intelligenza artificiale: “Molti abusano della tecnologia e non è mai per il bene”. Poi parla dell’incontro con Papa Leone

Leggi anche: "Discorso all’accademia", il capolavoro di Kafka in scena al Teatro Trieste 34

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Parla bene, pensa bene: a Teatro Trieste 34 un incontro sul linguaggio della violenza; Parla bene, pensa bene, al Teatro Trieste 34 incontro dedicato a linguaggio e violenza; CASALMAGGIORE INIZIA BENE IL NUOVO ANNO! E’PIU’ – MESSINA 3-0!; Il nuovo Sinigaglia. «Decidiamo insieme per il bene della città».

“Parla bene, pensa bene”, al Teatro Trieste 34 incontro dedicato a linguaggio e violenza - Venerdì 16 gennaio alle 18 al Teatro Trieste 34, si terrà l'incontro, organizzato dalla Conferenza delle Donne Democratiche di Piacenza, incentrato sul ... piacenzasera.it

#CanYaman su #instagram rompe il silenzio e parla all’Italia: "Vi voglio bene, ma così non si fa" #fblifestyle @fanpiùattivi - facebook.com facebook

Wow, uno dei migliori coach di sempre che parla bene di Gobert. Ma allora sai che… x.com