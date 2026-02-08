A Roma, il deputato di Fratelli d’Italia Di Carlo attacca duramente le opposizioni, accusandole di usare solo la violenza e di essere il cosiddetto

Roma, 8 feb, (Adnkronos) - “C'è chi dice no, e per fortuna verrebbe da dire in un normale confronto di idee; ma come sempre in Italia il partito del 'no a tutto' non conosce linguaggio diverso da quello della violenza, e questo non è accettabile. In questi giorni l'eccellenza italiana è sotto gli occhi del mondo: le bellezze naturali, la capacità del saper fare, l'accoglienza,. E di fronte a tutto questo c'è il solito gruppo - riconoscibile sempre in una chiara politica - di contestatori a prescindere, di estremisti senza proposte, che sceglie la strada della violenza, del sabotaggio, dell'attacco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Di Carlo (Fdi), 'partito del 'no a tutto' conosce solo linguaggio violenza'

Approfondimenti su Milano Cortina

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Dalla torcia olimpica di Carlo Ratti a quella di Philippe Starck: qual è stata la più bella di sempre; Il fuoco come progetto: Carlo Ratti Associati disegna torce e braciere per Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026, la torcia che unisce design e polimeri; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Vance a Mattarella: i politici alla cerimonia d'apertura.

Milano-Cortina: Di Carlo (Fdi), 'partito del 'no a tutto' conosce solo linguaggio violenza'Roma, 8 feb, (Adnkronos) - C'è chi dice no, e per fortuna verrebbe da dire in un normale confronto di idee; ma come sempre in Italia il partito del ... iltempo.it

Bivacco di Carlo Ratti per Milano Cortina 2026Realizzati sulle vette più impervie, i bivacchi sono il risultato di una progettazione d’avanguardia che integra l’esperienza umana nella natura incontaminata ... living.corriere.it

La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, l'editoriale di Massimo Gramellini #la7 #inaltreparole #massimogramellini #olimpiadiinvernali #MilanoCortina #rai #ghali a facebook

Milano-Cortina, #Ghali: 'Pace e unità Ieri non l'ho sentita' x.com