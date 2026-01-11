Vlahovic via dalla Juve i bianconeri si muovono già per sostituirlo | spunta questa nuovissima idea dalla Premier League! Il profilo

Dopo la possibile cessione di Vlahovic, la Juventus si sta attivando per individuare un sostituto adeguato. Secondo voci provenienti dalla Premier League, il club avrebbe individuato nel bomber del Crystal Palace il profilo ideale per rinforzare l’attacco. La strategia della società sembra orientata a trovare una soluzione efficace per mantenere competitiva la squadra in vista della nuova stagione.

Vlahovic via dalla Juve: il mancato rinnovo obbliga il club a cambiare strategia, il ds ha scelto il bomber del Palace come erede ideale per l'attacco. Il destino del reparto offensivo della Juventus appare ormai segnato e porta in una direzione precisa, lontano da Torino. Le ultime indicazioni che filtrano dagli ambienti di mercato non lasciano più spazio a dubbi o interpretazioni: Dusan Vlahovic non rinnoverà il contratto, sancendo di fatto la fine della sua esperienza in bianconero. È una frattura che non prevede ripensamenti e che obbliga la società a una reazione immediata per non farsi trovare impreparata.

Mateta, idea Juve: il Crystal Palace fissa il prezzo per il sostituto di Vlahovic - Non è passata, infatti, inosservata la presenza di scout bianconeri durante le festività natalizie a Londra. tuttosport.com