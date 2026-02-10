Gemini aggiunta potrebbe rendere le funzioni di google home ancora più intelligenti

Google ha aggiornato l’app Google Home e ora include nuove funzioni grazie a Gemini. Le novità puntano a migliorare la risposta dell’assistente vocale, rendendo più facile e naturale interagire con i dispositivi smart di casa. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, l’obiettivo è rendere l’esperienza più fluida e intelligente per gli utenti italiani.

In seguito all’aggiornamento recente dell’app Google Home, sono emerse novità mirate a potenziare l’interazione con l’interfaccia conversazionale alimentata da Gemini. Le innovazioni puntano a integrare contenuti multimediali nelle richieste, migliorare la gestione della conversazione e offrire nuovi controlli all’interno dell’esperienza utente, orientando l’uso verso un controllo domestico più fluido e naturale. input multimediale dentro ask home. Una funzione in fase di test permette di inserire contenuti multimediali direttamente nelle interrogazioni di Ask Home. Accanto al campo di testo compare un pulsante aggiuntivo, posizionato sulla sinistra, che consente di allegare foto o video prima di inviare la richiesta. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Gemini aggiunta potrebbe rendere le funzioni di google home ancora più intelligenti Approfondimenti su Google Home Google introduce per tutti l’intelligenza artificiale su Gmail: cosa cambia con le nuove funzioni di Gemini Google ha annunciato l’introduzione dell’intelligenza artificiale su Gmail, con funzionalità integrate tramite la piattaforma Gemini. Ecco come Google potrebbe rendere più preciso Find Hub La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Gemini for Home: Rivoluzione AI e Nuovi Dispositivi Google per una Smart Home Veramente Intelligente Ultime notizie su Google Home Argomenti discussi: Gemini si prepara a diventare la tua guida di viaggio personale; Gemini diventa una guida turistica; Notebooklm potrebbe diventare ancora più utile con la funzione gemini. Google vuole rendere più semplice il passaggio a Gemini: in arrivo l’import delle chat dagli altri chatbotNel panorama dell’intelligenza artificiale conversazionale la competizione è sempre più serrata e Google sembra pronta a giocare una carta molto concreta pe ... tecnoandroid.it Google Maps: Gemini per rendere più semplici le modifiche ai luoghiL’integrazione di Gemini all’interno di Google Maps potrebbe presto fare un passo in avanti concreto. L’obiettivo sarebbe rendere molto più semplice e im ... tecnoandroid.it Buonasera grazie mille per avermi aggiunta facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.