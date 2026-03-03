Google maps la nuova icona lucente si avvicina a un rilascio su larga scala

Google Maps si appresta a lanciare una nuova icona lucente, visibile nella versione beta recente. La modifica estetica include un aggiornamento grafico che mantiene i colori tradizionali del servizio, ma presenta una sfocatura più accentuata tra le tonalità. La novità riguarda esclusivamente l’aspetto visivo dell’icona, senza alterare le funzioni o le caratteristiche principali dell’app.

Ora Google Maps salva in automatico dove hai parcheggiato: come attivare la nuova funzione su iPhoneLa nuova funzione, disponibile per ora solo su iOS, salva in automatico la posizione del parcheggio quando rileva che l'utente non sta più guidando.

Google maps si evolve con il strumento ask maps alimentato da gemini ail’impegno di google nell’integrazione di modelli di intelligenza artificiale nelle proprie applicazioni continua, puntando a offrire interazioni più...

