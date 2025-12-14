Ora Google Maps salva in automatico dove hai parcheggiato | come attivare la nuova funzione su iPhone

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google Maps ha introdotto una nuova funzione per iOS che permette di salvare automaticamente il luogo del parcheggio quando l'utente smette di guidare. Questa innovazione semplifica la ricerca dell'auto, offrendo maggiore praticità agli utenti. Ecco come attivare questa funzione sul proprio iPhone e sfruttarne al massimo le potenzialità.

La nuova funzione, disponibile per ora solo su iOS, salva in automatico la posizione del parcheggio quando rileva che l'utente non sta più guidando. I passaggi per utilizzarla. Fanpage.it

google maps salva automaticoOra Google Maps salva in automatico dove hai parcheggiato: la nuova funzione su iPhone - La nuova funzione, disponibile per ora solo su iOS, salva in automatico la posizione del parcheggio quando rileva che l'utente non sta più guidando ... fanpage.it

google maps salva automaticoGoogle Maps, finalmente arriva la funzione che aspettavamo ma non per tutti - Google Maps introduce il salvataggio automatico del parcheggio, una funzione attesa da anni e disponibile per ora solo su iPhone, con icone auto aggiornate ... virgilio.it

Immagine generica

Come salvare il parcheggio su Google Maps

Video Come salvare il parcheggio su Google Maps