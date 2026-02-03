Golf Sergio Priani e Bruno Gualandi prima coppia sul green cussino

Domenica al Cus Ferrara Golf si è disputata una competizione di doppio molto attesa. Nonostante il freddo pungente, i giocatori si sono sfidati sul green con la formula “4 palle la migliore”. La coppia formata da Sergio Priani e Bruno Gualandi ha vinto, facendo il miglior punteggio tra i partecipanti. La giornata ha visto un buon afflusso di appassionati, che hanno seguito con entusiasmo le mosse dei loro beniamini.

Nonostante il clima pungente, domenica i green del Cus Ferrara Golf si sono animati da un appuntamento molto sentito dai frequentatori dell'impianto estense: la competizione a coppie con formula " 4 palle la migliore ". La scelta di questa formula non è stata casuale, visto che rappresenta infatti il format ideale per affrontare la stagione invernale. In questa modalità, entrambi i giocatori della coppia giocano la propria palla, ma ai fini della classifica viene conteggiato solo il punteggio migliore della buca. Questo permette ai golfisti di mantenere il ritmo gara, fondamentale per non perdere il feeling con il campo in attesa della primavera.

