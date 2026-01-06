Milano si qualifica agli ottavi di finale della Challenge Cup di volley maschile, dopo la vittoria nel ritorno dei sedicesimi contro l’UGD Stip Stip. Tommaso Ichino e Francesco Recine si sono distinti nel match, contribuendo al successo della squadra. La partita conferma il buon momento della formazione meneghina in una competizione europea di rilievo.

Milano ha sconfitto l’UGD Stip Stip nel ritorno dei sedicesimi di finale della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I meneghini non hanno avuto problemi a chiudere la pratica con un secco 3-0 (25-18; 25-19; 25-17) di fronte al proprio pubblico del Centro Pavesi (per l’occasione ci si è spostati dall’Allianz Cloud), replicando il risultato conseguito prima di Natale in casa della modestissima compagine macedone e qualificandosi così agli ottavi di finale. Dopo aver perso contro Perugia nell’ultima giornata di Superlega, i ragazzi di coach Roberto Piazza hanno ritrovato il sorriso in ambito continentale, con vista sul match di domenica 11 gennaio (ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

Volley, Tommaso Ichino e Francesco Recine trascinano Milano: pass per gli ottavi di Challenge Cup

