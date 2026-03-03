God of War | una nuova saga senza Kratos e con uno stile più vicino a Devil May Cry?

Un nuovo capitolo di God of War sta emergendo, senza la presenza di Kratos e con uno stile visivo che ricorda quello di Devil May Cry. Il progetto, ancora avvolto nel mistero, è stato sviluppato sotto la guida di Cory Barlog. Per anni si è parlato di una possibile nuova proprietà intellettuale, con un’ambientazione che potrebbe essere di stampo fantascientifico.

VideoGiochi Anteprime & Prossime uscite Videogiochi Per anni il progetto segreto guidato da Cory Barlog è stato descritto come una possibile nuova proprietà intellettuale, forse addirittura ambientata in un contesto fantascientifico. Oggi, però, nuove informazioni ridisegnano completamente lo scenario: non si tratterebbe di una IP inedita, ma di una nuova saga ambientata nell'universo di God of War. L'indizio arriva dal profilo professionale di uno sceneggiatore senior che ha lavorato presso Santa Monica Studio dal 2020 al 2025.