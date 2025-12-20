Arriva il demake di God of War con Kratos e l’antica Grecia in 8-bit

Mentre il futuro ufficiale di God of War resta avvolto nel mistero, con voci che parlano di possibili spin-off, la community ha trovato un modo creativo per ingannare l’attesa. È arrivato infatti Bit of War, un demake amatoriale che reimmagina le origini della saga in chiave 8-bit. Il progetto trasforma Kratos e il suo viaggio nell’antica Grecia in un’esperienza dal sapore fortemente retrò. Un’operazione nostalgica che guarda ai platform action degli anni ’80, senza perdere l’identità del Fantasma di Sparta. Sviluppato dallo studio indipendente Holmade Games, Bit of War prende ispirazione diretta dal primo God of War per PlayStation 2, ancora oggi molto amato dagli appassionati del filone classico. 🔗 Leggi su Game-experience.it

