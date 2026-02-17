God of War Sons of Sparta inizialmente Kratos doveva essere più adulto e non un ragazzino

Mega Cat Studios ha deciso di puntare su God of War perché voleva creare un gioco che catturasse l’essenza della saga. Inizialmente, il personaggio di Kratos doveva essere più maturo, non un ragazzino come nella versione finale. Questa scelta nasceva dalla voglia di rappresentare un eroe più esperto e segnato dalle battaglie. Tuttavia, durante lo sviluppo, gli autori hanno cambiato rotta per rendere il protagonista più accessibile ai giocatori più giovani.

Quando Mega Cat Studios ha iniziato a sognare in grande, il nome in cima alla lista dei desideri era uno solo: God of War. Per anni lo studio ha mantenuto una “wishlist” interna dei franchise con cui avrebbe voluto collaborare, classificando però la possibilità di lavorare su God of War come estremamente bassa. Con la crescita del team e l’aumento dell’ambizione, è stato presentato un pitch a Santa Monica Studio: un prequel in pixel art, immaginando una sorta di “ God of War zero ”, come se fosse nato ai tempi della prima PlayStation. Da quell’idea è nata una collaborazione definita dagli stessi sviluppatori un sogno che si realizza. 🔗 Leggi su Game-experience.it

