Gloria il ritorno su Rai 1 il film con Sabrina Ferilli | trama trailer e cast

Su Rai 1 va in onda il film con Sabrina Ferilli che riprende il ruolo di Gloria, una diva ormai in declino, ma decisa a fare qualsiasi cosa per tornare al centro dell’attenzione. La pellicola ripercorre le vicende della protagonista, coinvolta in diverse situazioni che mettono alla prova il suo carattere e la sua determinazione. Il cast include altri attori che interpretano personaggi chiave nella storia.

Dopo il successo della serie del 2024 su Rai 1, Sabrina Ferilli torna a vestire i panni della diva Gloria Grandi, una donna complicata e pronta a tutto pur di ridare lustro a una carriera ormai in declino. Capricciosa e manipolatrice, la donna arriva a costruire una rete di bugie che finiscono per stravolgere non solo la sua immagine pubblica, ma anche i rapporti con le persone a cui tiene di più. E ora, dopo essere finita in carcere, si trova a fare i conti con le conseguenze delle sue decisioni. Appuntamento su Rai 1 alle 21.25. Dopo la bugia con cui aveva provato a riconquistare il pubblico, arrivando a ingannare perfino i suoi cari, Gloria Grandi ottiene l'esatto contrario di ciò che sperava: finisce in carcere, in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

